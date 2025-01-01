edición general
3 meneos
22 clics

¿A partir de qué edad puede comer un bebé tortilla de patatas?

Una tortilla compuesta a base de aceite de oliva, patatas, cebolla y huevos es una fuente rica en proteínas y potasio. La cebolla contiene vitamina A, B y C, potasio, yodo, hierro, fósforo y silicio.

| etiquetas: tortilla de patatas , bebé
3 0 2 K 26 cultura
3 comentarios
3 0 2 K 26 cultura
TooBased #1 TooBased
Los sincebollistas tienen deficiencias de vitaminas durante el desarrollo. Evidentemente.
1 K 28
wachington #2 wachington
#1 El envío es bastante deficiente porqué no responde a la pregunta. Da una respuesta que sirve para la mayoría de alimentos.

Por otro lado, habla de la cebolla como si fuera algo opcional.

Yo voto negativo porqué el envío está en cultura y divulgación. Si estuviera en ocio quizás lo habría meneado por los comentarios.

La tortilla de patatas o tortilla española es un plato elaborado principalmente a base de patatas y huevos, aunque también se pueden añadir otros ingredientes como la cebolla.
0 K 10
#3 carlosjpc
Nunca, sólo hay que comer vegetales e insectos, putos fashas.
0 K 5

menéame