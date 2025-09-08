edición general
Publicado el libro de cumpleaños completo de Jeffrey Epstein [ENG]

Un comité de la Cámara de Representantes publicó una serie de documentos sobre el financiero caído en desgracia Jeffrey Epstein, incluido un “libro de cumpleaños” con mensajes que supuestamente provienen del presidente Donald Trump, el expresidente Bill Clinton y el profesor emérito de derecho de Harvard Alan Dershowitz, entre otros. Los demócratas del comité publicaron la nota de Trump, que tanto él como la Casa Blanca niegan que el presidente haya escrito o firmado. PDF: drive.google.com/drive/folders/1ZSVpXEhI7gKI0zatJdYe6QhKJ5pjUo4b

themarquesito #1 themarquesito
En ese libro, todos los participantes parecen ser conscientes de la querencia de Jeffrey por las chicas delictivamente jóvenes. Panda de degenerados.
ehizabai #2 ehizabai *
#1 Como dice Trump: "there must be more to life than having everything".
Ricos aburridos que lo tienen todo.
