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El Partido localista 100x100 Cádiz, podría ser la llave de la Junta de Andalucía

Juan Franco, alcalde de La Línea, el regidor con mejor resultado en toda España, mentor del partido e inspirador del proyecto político, ha sido el encargado de desvelar las líneas maestras del programa electoral, con partidos localistas de toda la provincia. Podría ser la sorpresa del 17M y ser la llave para un gobierno del PP sin tener que usar el apoyo de VOX

| etiquetas: elecciones , andalucía , 17m , franco , cádiz
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5 comentarios
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HeilHynkel #3 HeilHynkel
La Línea ¿no era uno de los feudos del GIL?
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#1 perej
"ni de izquierdas ni de derechas", y las primeras medidas: tratamiento fiscal diferenciado por zonas, y fondos publicos para asegurar pago de alquileres.
Izquierda, dice :wall:
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Mesto #2 Mesto
Juan Franco está haciendo sin duda un excelente trabajo en La Línea. No obstante Juanma no va a necesitar el apoyo de nadie puesto que va a sacar sn duda mayoría absoluta.
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Penetrator #5 Penetrator
#0 No se debe poner coma entre el sujeto y el predicado.
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#4 Actualidadandalucia
La Línea ya dejó hace tiempo de ser un feudo de Gil, un pésimo feudo de Gil. Lleva ahora 8 años con Juan Franco, funcionario del Ayuntamiento, y La Línea ha mejorado notablemente. Que le ha llevado a ser el regidor más votado en las elecciones locales en toda España. No, no se parece en nada al partido de GIL.
Tiene la llave de la Diputación de Cádiz y de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar y tiene buen nombre en la provincia. Lo único que hago es constatar una realidad. Es posible que suene la campana porque el PP está rozando la mayoría por arriba o por abajo.
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menéame