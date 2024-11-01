El Partido localista 100x100 Cádiz, podría ser la llave de la Junta de Andalucía

Juan Franco, alcalde de La Línea, el regidor con mejor resultado en toda España, mentor del partido e inspirador del proyecto político, ha sido el encargado de desvelar las líneas maestras del programa electoral, con partidos localistas de toda la provincia. Podría ser la sorpresa del 17M y ser la llave para un gobierno del PP sin tener que usar el apoyo de VOX
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Izquierda, dice
Tiene la llave de la Diputación de Cádiz y de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar y tiene buen nombre en la provincia. Lo único que hago es constatar una realidad. Es posible que suene la campana porque el PP está rozando la mayoría por arriba o por abajo.