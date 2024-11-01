El partido de Alvise contará con cobertura de medios públicos en Aragón esta campaña

Se Acabó la Fiesta, el partido de Luis “Alvise” Pérez, dispondrá de cobertura por parte de los medios públicos Aragón TV y Aragón Radio durante la campaña para las elecciones autonómicas del 8 de febrero. Así lo ha confirmado este miércoles la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (Cartv), que ya ha definido su plan para las próximas semanas, por el que se regulan los espacios informativos para las formaciones con representación parlamentaria y aquellas susceptibles, por otros motivos, de entrar en la ecuación.