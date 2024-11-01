edición general
4 meneos
1 clics
El partido de Alvise contará con cobertura de medios públicos en Aragón esta campaña

El partido de Alvise contará con cobertura de medios públicos en Aragón esta campaña

Se Acabó la Fiesta, el partido de Luis “Alvise” Pérez, dispondrá de cobertura por parte de los medios públicos Aragón TV y Aragón Radio durante la campaña para las elecciones autonómicas del 8 de febrero. Así lo ha confirmado este miércoles la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (Cartv), que ya ha definido su plan para las próximas semanas, por el que se regulan los espacios informativos para las formaciones con representación parlamentaria y aquellas susceptibles, por otros motivos, de entrar en la ecuación.

| etiquetas: aragón , alvise , salf , elecciones
4 0 0 K 47 actualidad
1 comentarios
4 0 0 K 47 actualidad
elGude #1 elGude
Total para que se quede sin miembros a los dos días de arañar 2 escaños, para ir 2 veces al mes a los plenos, presentar cosas mal y hacer el ridículo.

A ver, el partido de la ardilla, es un contador de imbéciles, saliendo de ese uso no tiene ninguno.
1 K 22

menéame