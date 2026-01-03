Partidarios de Maduro se concentran ante el consulado de USA en València  

Partidarios de Nicolás Maduro se han concentrado ante el consulado de USA en València tras el ataque militar de Estados Unidos a Caracas y otras ciudades de ese país en el que fueron capturados el presidente venezolano y su esposa, Cilia Flores.
Que los comunistas de España sean partidarios de Maduro es irrelevante.
Un poco de seriedad, por lo menos que se vea a algún venezolano en el vídeo.
P d: hay quedada de falangistas en meneame hoy??
P.d: has comprobado la nacionalidad de los presentes, no?
Veo que hoy tenemos a toda la purria de guardia
amigo multicuentas (intoxicador, evidentemente)... donde has leído que se trate de venezolanos?
¿Hace falta? No seas ridículo, ¿Por que pretendes engañar al los lectores?
Corre con tu manada de intoxicadores, los demás no tenemos tiempo, o comemos de otra cosa.
P.d. Venezolanos de verdad, no esa turba de comunistas que han salido con la bandera de Cuba a cantar consignas contra la OTAN.
Nadie diría que son boomers jubiletas que militan en podemos que han sacado a bailar las banderitas palestinas y cubanas
Me has hecho reiiir!!!