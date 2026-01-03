edición general
Partidarios de Maduro se concentran ante el consulado de USA en València  

Partidarios de Nicolás Maduro se han concentrado ante el consulado de USA en València tras el ataque militar de Estados Unidos a Caracas y otras ciudades de ese país en el que fueron capturados el presidente venezolano y su esposa, Cilia Flores.

#8 Vea el contenido de la noticia, ahí no hay venezolanos.
Que los comunistas de España sean partidarios de Maduro es irrelevante.
Alakrán_ #8 Alakrán_ *
Vea el contenido de la noticia, ahí no hay venezolanos.
Que los comunistas de España sean partidarios de Maduro es irrelevante.  media
8 K 86
Alakrán_ #4 Alakrán_
#0 Extranjeros partidarios de Maduro...
Un poco de seriedad, por lo menos que se vea a algún venezolano en el vídeo.
4 K 58
Tkachenko #6 Tkachenko *
#4 tranquilo, amigo multicuentas.

P d: hay quedada de falangistas en meneame hoy?? xD
1 K 27
Alakrán_ #10 Alakrán_
#6 Deja de engañar a la gente hacker ruso, del mismo vídeo.  media
4 K 58
Tkachenko #12 Tkachenko *
#10 amigo multicuentas (intoxicador, evidentemente)... donde has leído que se trate de venezolanos?

P.d: has comprobado la nacionalidad de los presentes, no?

Veo que hoy tenemos a toda la purria de guardia xD xD
1 K 24
Alakrán_ #17 Alakrán_
#12 "Partidarios de Maduro" Si no eres venezolano cállate la boca, porque das vergüenza ajena.

amigo multicuentas (intoxicador, evidentemente)... donde has leído que se trate de venezolanos?

¿Hace falta? No seas ridículo, ¿Por que pretendes engañar al los lectores?

P.d: has comprobado la nacionalidad de los presentes, no?


Corre con tu manada de intoxicadores, los demás no tenemos tiempo, o comemos de otra cosa.
1 K -3
Alakrán_ #15 Alakrán_
#6 No, la quedada es de comunistas trasnochados, dais mucha penita, tanto con el "pueblo" en la boca y las penurias de los venezolanos os importa una mierda.
P.d. Venezolanos de verdad, no esa turba de comunistas que han salido con la bandera de Cuba a cantar consignas contra la OTAN.
3 K 18
Tkachenko #16 Tkachenko
#15 vete a pedir taxis y déjanos en paz un ratito xD
0 K 10
Alakrán_ #18 Alakrán_
#16 No hay paz para la manada intoxicadora.
3 K 18
Meneador_Compulsivo #3 Meneador_Compulsivo
La juventud revolusionaria :-D
2 K 42
Pertinax #5 Pertinax *
Cuento exactamente una bandera venezolana. Todas las restantes son de militantes de partidos valencianos que muy probablemente no hayan visitado Venezuela en su vida.
3 K 42
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Bastantes maduritos irónicamente
2 K 41
#11 Empakus *
Es evidente que las imágenes muestran a venezolanos en España que se fueron de Venezuela por amor a Maduro...
Nadie diría que son boomers jubiletas que militan en podemos que han sacado a bailar las banderitas palestinas y cubanas
2 K 37
Expat_Guinea_Ecuatorial #9 Expat_Guinea_Ecuatorial *
#0 Extranjeros? mas de la mitad son guarroflautas patrios a juzgar por la foto
1 K 25
domadordeboquerones #7 domadordeboquerones
Que organicen una flotilla
1 K 16
#13 Empakus
#7 jajajaja
Me has hecho reiiir!!!
1 K 16
Josecoj #14 Josecoj
Por llevar la contraria a EEUU tienes que apoyar a seres repugnantes?? Ser partidario de Maduro es de un gran retraso mental
0 K 8
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
ese cuento de que toooodo el exilio venezolano es anti-Maduro!!!
1 K 5

