La partición de la Gran Hungría y la cartografía del dolor

En 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial, y cuatro años más tarde terminó con el Imperio austrohúngaro derrotado. Y ahí empezó un nuevo calvario para el nacionalismo húngaro...Todas las partes interesadas firmaron el Tratado de Trianon y la gran amputación de Hungría fue un hecho. La nación que había ocupado 325.000 kilómetros cuadrados y había tenido 21 millones de habitantes, pasó de la noche a la mañana a ocupar únicamente 93.000 kilómetros cuadrados y tener 7,5 millones de habitantes.