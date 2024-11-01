edición general
6 meneos
91 clics
La partición de la Gran Hungría y la cartografía del dolor

La partición de la Gran Hungría y la cartografía del dolor

En 1914 comenzó la Primera Guerra Mundial, y cuatro años más tarde terminó con el Imperio austrohúngaro derrotado. Y ahí empezó un nuevo calvario para el nacionalismo húngaro...Todas las partes interesadas firmaron el Tratado de Trianon y la gran amputación de Hungría fue un hecho. La nación que había ocupado 325.000 kilómetros cuadrados y había tenido 21 millones de habitantes, pasó de la noche a la mañana a ocupar únicamente 93.000 kilómetros cuadrados y tener 7,5 millones de habitantes.

| etiquetas: trianon , partición , gran hungría , mapas , propaganda
5 1 0 K 132 Mapas
4 comentarios
5 1 0 K 132 Mapas
emmett_brown #1 emmett_brown *
"El mundo de ayer" de Stefan Zweig retrata muy bien lo vivido tras la Primera Guerra Mundial en Viena, cómo Austria quedó reducido a un miniestado despoblado e inviable, y cómo Viena tras ser capital europea de la cultura cayó en la miseria y la decadencia.
2 K 40
#4 Pájaroloco
#1 El libro imprescindible de Zweig como imborrable esa frase" peor que :el fascismo en Italia, el nacionalsocialismo en Alemania, el bolchevismo en Rusia y, sobre todo, la peor de todas las pestes: el nacionalismo, que envenena la flor de nuestra cultura europea"
1 K 18
JuanCarVen #2 JuanCarVen
Grandísimo el ejemplo de aplicar lo mismo a otros países. Los húngaros definieron la España donut hace ya un siglo.
1 K 23
MoñecoTeDrapo #3 MoñecoTeDrapo
Para quedarse magiar-eta
0 K 10

menéame