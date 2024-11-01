edición general
Parquesvr - Tonto

Parquesvr - Tonto  

Parquesvr presentan «Tonto», el tercer adelanto de «Mitos y leyendas», el próximo álbum de los madrileños

skaworld #1 skaworld
Viernes no? Pos eso
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
#1 Cuanta sabiduría en tan pocos segundos. Mis dieses
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
#1 Me molan estos. Es como si Siniestro Total follase con Def Con Dos.
wildseven23 #4 wildseven23
¡¡¡¡Temazo!!!!
