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Parquesvr: «El grupo está más posicionado políticamente que nosotros como individuos»

Hoy, Conexiones MZK te trae una entrevista con Parquesvr, que siguen con su ascendente carrera publicando su mejor disco hasta la fecha, Mitos y leyendas. Un trabajo orgánico, grabado y producido junto a Raúl Pérez en La Mina de Granada, donde su habitual mordacidad suma canciones más comprometidas e incluso, más personales. Nos sentamos con Javi Ferrara para hablar del grupo, de su crecimiento y de cómo ser una banda comprometida ante el habitual pasotismo de gran parte de la escena. Además, aprovechamos para

| etiquetas: parquesvr , grupo , disco , mitos y leyendas , javi ferrara
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