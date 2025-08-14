El Parque de Ordesa alerta sobre la moda de apilar piedras: parece inofensiva pero no lo es  

Parece inofensivo, pero no lo es. La moda de levantar hitos con piedras, que prolifera en los caminos, tiene efectos nocivos en el medio ambiente, además de estéticos."Los cantos rodados de los ríos son refugio de numerosos insectos, crustáceos, mamíferos, anfibios y alevines de peces. Al pisotear el lecho pedregoso y mover las piedras, se destruyen hábitats y provoca la muerte de estos animales y sus puestas. "Supone además una destrucción del patrimonio geológico. Los depósitos de cantos rodados permiten conocer las características del río…