El Parque de Ordesa alerta sobre la moda de apilar piedras: parece inofensiva pero no lo es

Parece inofensivo, pero no lo es. La moda de levantar hitos con piedras, que prolifera en los caminos, tiene efectos nocivos en el medio ambiente, además de estéticos."Los cantos rodados de los ríos son refugio de numerosos insectos, crustáceos, mamíferos, anfibios y alevines de peces. Al pisotear el lecho pedregoso y mover las piedras, se destruyen hábitats y provoca la muerte de estos animales y sus puestas. "Supone además una destrucción del patrimonio geológico. Los depósitos de cantos rodados permiten conocer las características del río…

12 comentarios
Comentarios destacados:      
Romfitay #5 Romfitay
El nivel de gilipollez es como la entropía, siempre va en aumento.
ipanies #6 ipanies
Acceso fácil a todo el mundo, más probabilidades de que te lleguen gilipollas.
O se refuerza la vigilancia en el Pirineo o en una década no habrá nada que visitar sin ver la huella de miles de anormales en el entorno.
#10 Perrota
No dejes nada, no te lleves nada, no modifiques nada. Es sencillo.
Cyberbob #12 Cyberbob
#10 Y si ves algo de basura de algún gilipollas y puedes hacerte cargo, hazlo; añadiría yo.
autonomator #11 autonomator
hasta la narices de tanto imbécil ¡¡ DEJAD EL PUÑETERO CAMPO EN PAZ LEÑE, NO NECESITA DE VUESTRAS GILIPOLLECES, !!
Sawyer76 #2 Sawyer76
#1 Es una advertencia en concreto del Parque de Ordesa. Aunque haya salido el mismo tema anteriormente en otras zonas no me parece duplicada. Además de que no viene mal el recordatorio. Pero que la gente decida.
rogerius #3 rogerius
#2 Tan solo someto a tu criterio la cuestión. :-|
Sawyer76 #4 Sawyer76
#3 Me parece bien jeje
#9 Tunguska08Chelyabinsk13
La borregada turística, repitiendo lo que ve en redes sociales.
#7 Beltza01
Al menos esta vez no había ningún youtuber/perro bañándose en el río dentro del parque nacional.
makinavaja #8 makinavaja
#7 No este año parece que está de moda bañarse y acampar en ibones....
