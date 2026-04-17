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El Parlamento de Portugal prohíbe izar banderas "ideológicas" en edificios públicos, incluyendo las LGTBI
El proyecto de ley ha sido aprobado con los votos a favor del conservador Partido Social Demócrata (PSD), el ultraderechista Chega y el democristiano CDS-Partido Popular.
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:
parlamento
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portugal
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bandera lgtbi
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ideología
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#1
asgard_gainsborough
El Parlamento de Portugal prohíbe izar banderas
ideológicas
Todas las banderas son ideológicas.
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#3
Fedorito
*
#1
Hombre, yo creo que las banderas ideologicas son las de los demás, las mías no.
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#12
mariKarmo
*
#1
hombre no sé. Yo soy gay y no es ninguna ideología.
No sé que se ve en la bandera LGTBI de “ideología”. Es una cosa sexual y sentimental.
Yo no pido que me vote nadie gay o no gay.
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#2
oceanon3d
*
No son "ideológicas" La bandera LGTBI+ es
considerada un símbolo de derechos humanos
, visibilidad y lucha por la igualdad de género y orientación sexual, no un símbolo partidista. En España Tribunal Supremo de España avaló su uso en edificios públicos, especialmente durante el Orgullo, al considerarla promotora de valores constitucionales y de la UE. Y en muchos otros paises avanzados de la UE lo mismo.
Putas derechas ... puto atraso; cuando no tienen nada que vender a la clase obrera (el 95% de la masa de voto) se dedican a estas cortinas de humo ridículas para camelar a los mas imbéciles.
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#4
Arkhan
#2
A ver cuánto tardan en intentar cargarse el orgullo. Estamos en abril, van con tiempo.
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#5
Mark_
#2
las derechas jamás sirvieron para nada salvo para frenar al mundo de su avance natural hacia mejores y más amplias libertades.
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#6
txepel
*
Esto en España se traduciría en quitar los carteles de “ETA NO”.
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#7
Pablosky
#6
o todas las banderas si nos ponernos. Todo parte de una idea, todo es ideológico.
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#13
mariKarmo
*
Yo no sé qué ve la gente de ideología en una bandera LGTBI.
Soy yo a caso una idea? O represento algún ideal? Me he perdido algo?
A mi es que me gustan las personas de mi mismo sexo y ya está. Vamos que es una cosa sexual y sentimental.
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#8
nemesisreptante
Por fin un gobierno preocupado por los problemas de la gente de la calle y tomando decisiones arriesgadas para mejorar la vida de todos
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#11
Expat_Guinea_Ecuatorial
*
Normal, LGBTI y no LGBTQQIP2SAA invisibilizaria muchos colectivos
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#14
Ovidio
Lo lógico es que en un edificio público sólo ondeen enseñas oficiales. Los raros somos nosotros permitiendo que se ponga cualquier cosa y no sancionando los incumplimientos de las normas
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#9
CharlesBrowson
Al final lo mas salominico
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#15
FunFrock
Me parece absolutamente normal
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#10
kinnikuman
Viva la equidistancia!!
"Ni homofobia ni homosexualidad, extremismo mal"
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ideológicas
Todas las banderas son ideológicas.
No sé que se ve en la bandera LGTBI de “ideología”. Es una cosa sexual y sentimental.
Yo no pido que me vote nadie gay o no gay.
Putas derechas ... puto atraso; cuando no tienen nada que vender a la clase obrera (el 95% de la masa de voto) se dedican a estas cortinas de humo ridículas para camelar a los mas imbéciles.
Soy yo a caso una idea? O represento algún ideal? Me he perdido algo?
A mi es que me gustan las personas de mi mismo sexo y ya está. Vamos que es una cosa sexual y sentimental.
"Ni homofobia ni homosexualidad, extremismo mal"