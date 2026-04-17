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El Parlamento de Portugal prohíbe izar banderas "ideológicas" en edificios públicos, incluyendo las LGTBI

El Parlamento de Portugal prohíbe izar banderas "ideológicas" en edificios públicos, incluyendo las LGTBI

El proyecto de ley ha sido aprobado con los votos a favor del conservador Partido Social Demócrata (PSD), el ultraderechista Chega y el democristiano CDS-Partido Popular.

| etiquetas: parlamento , portugal , bandera lgtbi , ideología
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15 comentarios
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Comentarios destacados:      
#1 asgard_gainsborough
El Parlamento de Portugal prohíbe izar banderas ideológicas
Todas las banderas son ideológicas.
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Fedorito #3 Fedorito *
#1 Hombre, yo creo que las banderas ideologicas son las de los demás, las mías no.
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mariKarmo #12 mariKarmo *
#1 hombre no sé. Yo soy gay y no es ninguna ideología.

No sé que se ve en la bandera LGTBI de “ideología”. Es una cosa sexual y sentimental.

Yo no pido que me vote nadie gay o no gay.
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oceanon3d #2 oceanon3d *
No son "ideológicas" La bandera LGTBI+ es considerada un símbolo de derechos humanos, visibilidad y lucha por la igualdad de género y orientación sexual, no un símbolo partidista. En España Tribunal Supremo de España avaló su uso en edificios públicos, especialmente durante el Orgullo, al considerarla promotora de valores constitucionales y de la UE. Y en muchos otros paises avanzados de la UE lo mismo.

Putas derechas ... puto atraso; cuando no tienen nada que vender a la clase obrera (el 95% de la masa de voto) se dedican a estas cortinas de humo ridículas para camelar a los mas imbéciles.
6 K 47
Arkhan #4 Arkhan
#2 A ver cuánto tardan en intentar cargarse el orgullo. Estamos en abril, van con tiempo.
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Mark_ #5 Mark_
#2 las derechas jamás sirvieron para nada salvo para frenar al mundo de su avance natural hacia mejores y más amplias libertades.
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#6 txepel *
Esto en España se traduciría en quitar los carteles de “ETA NO”.
2 K 35
Pablosky #7 Pablosky
#6 o todas las banderas si nos ponernos. Todo parte de una idea, todo es ideológico.
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mariKarmo #13 mariKarmo *
Yo no sé qué ve la gente de ideología en una bandera LGTBI.

Soy yo a caso una idea? O represento algún ideal? Me he perdido algo?

A mi es que me gustan las personas de mi mismo sexo y ya está. Vamos que es una cosa sexual y sentimental.
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nemesisreptante #8 nemesisreptante
Por fin un gobierno preocupado por los problemas de la gente de la calle y tomando decisiones arriesgadas para mejorar la vida de todos :wall:
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Expat_Guinea_Ecuatorial #11 Expat_Guinea_Ecuatorial *
Normal, LGBTI y no LGBTQQIP2SAA invisibilizaria muchos colectivos
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#14 Ovidio
Lo lógico es que en un edificio público sólo ondeen enseñas oficiales. Los raros somos nosotros permitiendo que se ponga cualquier cosa y no sancionando los incumplimientos de las normas
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CharlesBrowson #9 CharlesBrowson
Al final lo mas salominico
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FunFrock #15 FunFrock
Me parece absolutamente normal
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kinnikuman #10 kinnikuman
Viva la equidistancia!!
"Ni homofobia ni homosexualidad, extremismo mal"
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menéame