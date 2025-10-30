El Parlamento Europeo pide al Gobierno prorrogar la vida útil de la central de Almaraz hasta 2040

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha pedido al Gobierno español que reconsidere el cierre de la central nuclear de Almaraz y que prorrogue su vida útil hasta al menos el año 2040. Además, también ha instado a Ejecutivo a que evalúe la viabilidad de nuevas prórrogas. En el documento, reclama al Gobierno que suspenda "cualquier medida" encaminada al cierre de esta u otras centrales en España", y pide al país "que reconsidere su política de abandono de la energía nuclear", que cree que está impulsada por motivos ideológicos.
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elpais.com/economia/2025-10-30/las-duenas-de-almaraz-acuerdan-pedir-fo
Las empresas no. Bastante tienen con recoger beneficios.
LAs fechas previstas (2027-28) no son arbitrarias ni simbólicas: responden a razones técnicas y regulatorias. Almaraz lleva más de cuatro décadas en operación, y su infraestructura muestra signos evidentes de fatiga térmica, irradiación prolongada y envejecimiento estructural.… » ver todo el comentario
Por otro lado, el gobierno ya dijo que si el operador paga todo lo que tiene que pagar para mantenerla abierta...
Lo que no vamos a hacer es que sea el estado el que pague la fiesta de una central amortizado hace decadas y con beneficios récord.
Y una de las cosas que tienen que pagar son los seguros y el coste de los residuos, pero no la broma de ahora, que los informes dicen que es insuficiente. Ah, y que vayan mirando el tema del coste del uranio, que no para de subir.
¿ Estamos locos ?
Para los que quieran informarse sobre las noticias nucleares que no aparecen en los medios porque el lobby se encarga de mantener la censura y el desconocimiento: nuclear-news.net
El lobby nuclear y el militar van de la mano. La verdadera razon de la existencia de las centrales nucleares, con el peligro que suponen, es que la industria de la guerra los necesita para fabricar armas nucleares, radioactivas, que van contaminando el planeta entre pruebas, y guerras
Las nucleares no cubren esto.
Por cierto, te invito a que mires de donde viene el uranio y la progresión de su coste desde hace años...
Y sin problemas, oye.