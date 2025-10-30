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El Parlamento Europeo pide al Gobierno prorrogar la vida útil de la central de Almaraz hasta 2040

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha pedido al Gobierno español que reconsidere el cierre de la central nuclear de Almaraz y que prorrogue su vida útil hasta al menos el año 2040. Además, también ha instado a Ejecutivo a que evalúe la viabilidad de nuevas prórrogas. En el documento, reclama al Gobierno que suspenda "cualquier medida" encaminada al cierre de esta u otras centrales en España", y pide al país "que reconsidere su política de abandono de la energía nuclear", que cree que está impulsada por motivos ideológicos.

| etiquetas: almaraz , nuclear , prórroga , europa
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16 comentarios
4 1 1 K 51 actualidad
Gry #9 Gry *
El Gobierno dijo que los operadores de las centrales nucleares son libres de pedir la prórroga mientras garanticen su seguridad y que no va a tener que poner la pasta el Estado o incrementar el coste de la electricidad para los consumidores.

elpais.com/economia/2025-10-30/las-duenas-de-almaraz-acuerdan-pedir-fo
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Urasandi #5 Urasandi *
#3 Y que la UE asuma los riesgos, tanto de obsolescencia como de funcionamiento.

Las empresas no. Bastante tienen con recoger beneficios.
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DaniTC #10 DaniTC
#5 lo de siempre: Privatizar el beneficio y socializar las pérdidas. Grandes gestores.
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#1 tierramar *
Uan locura suicida. Tanto pidiendo esto, como manteniendo la guerra de Ucrania a pesar de las centrales nucleares demuestran una gran ignorancia cientifica, y un desprecio total por la vida y las salud de los ciudadanos.
LAs fechas previstas (2027-28) no son arbitrarias ni simbólicas: responden a razones técnicas y regulatorias. Almaraz lleva más de cuatro décadas en operación, y su infraestructura muestra signos evidentes de fatiga térmica, irradiación prolongada y envejecimiento estructural.…   » ver todo el comentario
1 K 23
DaniTC #3 DaniTC *
#1 pues a mí me parece perfecto. Ya está construida. Siempre que sea segura , es mejor estirar su vida que usar gas.
3 K 16
Bapho #14 Bapho *
#3 El cierre esta programado conforme se van instalando nuevas tecnologías. Con las instalaciones de renovables en principio da de sobra.
Por otro lado, el gobierno ya dijo que si el operador paga todo lo que tiene que pagar para mantenerla abierta...
Lo que no vamos a hacer es que sea el estado el que pague la fiesta de una central amortizado hace decadas y con beneficios récord.

Y una de las cosas que tienen que pagar son los seguros y el coste de los residuos, pero no la broma de ahora, que los informes dicen que es insuficiente. Ah, y que vayan mirando el tema del coste del uranio, que no para de subir.
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#13 chavi
Que coño pinta el parlamento europeo pidiendo prorrogar la vida de una central nuclear privada en un país soberano de la UE ???

¿ Estamos locos ?
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#6 tierramar
Creo que los politicos que desprecian el riesgo nuclear, disponen de bunkeres nucleares y se sienten a salvo.
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#12 tierramar *
Para lso que quieren informarse sobre la energía nuclear: www.fairewinds.org/government-cover-ups
Para los que quieran informarse sobre las noticias nucleares que no aparecen en los medios porque el lobby se encarga de mantener la censura y el desconocimiento: nuclear-news.net
El lobby nuclear y el militar van de la mano. La verdadera razon de la existencia de las centrales nucleares, con el peligro que suponen, es que la industria de la guerra los necesita para fabricar armas nucleares, radioactivas, que van contaminando el planeta entre pruebas, y guerras
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placeres #16 placeres
Quien demonios ¿es la comisión de peticiones? nunca había escuchado ese órgano salvo tangencialmente para recibir firmas.. no como órgano activo.
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mondoxibaro #11 mondoxibaro
No es el parlamento. Es una Comisión, la de Peticiones que recomienda al Gobierno español, que suspenda el cierre planeado de la central nuclear de Almaraz. La petición es la misma de siempre, con el apoyo de los grupos de la derecha y ultraderecha parlamentaria (que siempre han defendido lo que la industria les dice al oído)
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Macnulti_reencarnado #4 Macnulti_reencarnado
Aquí manda la ideología.
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isra_el #2 isra_el
No es muy racional despreciar la nuclear para tener que tirar de carbón. Las renovables no pueden sostener la demanda. No es ecológico pagar por la nuclear de otros.
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DaniTC #7 DaniTC
#2 bueno, hay planes para construir muchas hidroeléctricas de bombeo y baterías. Pero claro, no se puede estar en contra del carbón, de la nuclear o de la constitución de este tipo de centrales, porque entonces nos vamos a la mierda.
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Bapho #8 Bapho
#2 de carbón? Las centrales de carbón representan menos de 2% de generacion y se mantienen por razones de contratos. Su cierre es para 2030.
Las nucleares no cubren esto.
Por cierto, te invito a que mires de donde viene el uranio y la progresión de su coste desde hace años...
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#15 chavi
#2 Que cumplan las normas hasta la última coma y que paguen ellos hasta el último céntimo.

Y sin problemas, oye.
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menéame