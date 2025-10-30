El Parlamento Europeo pide al Gobierno prorrogar la vida útil de la central de Almaraz hasta 2040

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha pedido al Gobierno español que reconsidere el cierre de la central nuclear de Almaraz y que prorrogue su vida útil hasta al menos el año 2040. Además, también ha instado a Ejecutivo a que evalúe la viabilidad de nuevas prórrogas. En el documento, reclama al Gobierno que suspenda "cualquier medida" encaminada al cierre de esta u otras centrales en España", y pide al país "que reconsidere su política de abandono de la energía nuclear", que cree que está impulsada por motivos ideológicos.