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"El párkinson puede matarte de pena porque no eres tú mismo"

"El párkinson puede matarte de pena porque no eres tú mismo"

Olvido Martínez de la Casa fue diagnosticada con párkinson, una enfermedad que no le dejaba moverse y le creó problemas a la hora de comer.

| etiquetas: párkinson , enfermedad , pena
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