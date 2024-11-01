·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4737
clics
Nacho Duato escucha lo que ha dicho Ayuso de 'El Guernica' y deja 43 segundos demoledores
6314
clics
Un tipo comía un sándwich en el parque cuando le llegó un email de su IA
3669
clics
Feijóo vuelve a superarse, ahora con sus críticas a Sánchez por cambiar el colchón al llegar a la Moncloa: "El que le monta los discursos es su peor enemigo"
3780
clics
La verdadera razón de la guerra en contra de Irán
3502
clics
Vaya semanita: Ser facha o no ser
más votadas
566
La jueza acredita con las llamadas del chófer de Mazón la falsedad de la versión del PP sobre sus pasos tras El Ventorro
419
Netanyahu amenaza a España con "pagar un precio inmediato" por su "guerra diplomática" contra Israel
524
Joe Kent advierte que Trump quiere salir de la OTAN para poder apoyar a Israel en una futura guerra contra Turquía por Siria
446
La Justicia francesa tumba el montaje de las drogas contra Rima Hassan mientras la eurodiputada de LFI prepara una batería de querellas
457
El grupo de hackers gubernamentales de Irán Handala Hack, publica la identidad de 80 miembros de la Unidad 8200 de hackers de Israel
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
16
clics
"El párkinson puede matarte de pena porque no eres tú mismo"
Olvido Martínez de la Casa fue diagnosticada con párkinson, una enfermedad que no le dejaba moverse y le creó problemas a la hora de comer.
|
etiquetas
:
párkinson
,
enfermedad
,
pena
3
1
0
K
40
actualidad
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
40
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente