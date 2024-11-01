Parece ser que en Madrid hay libertad, pero no mucha  

Algunas de las personas que se habían concentrado contra el circuito han empezado a sacar los carteles y protestar cuando ha salido Ayuso. Al escuchar los gritos, la presidenta madrileña ha elevado la voz, casi intentando tapar las reclamaciones. Los carteles sólo se han visto 30 segundos en la señal de la Comunidad de Madrid. No fue hasta cinco minutos después, cuando la dirigente autonómica había terminado de hablar, cuando el plano volvía a abrirse. Para entonces ya no había ni rastro de los carteles ni de las protestas