edición general
4 meneos
7 clics
En qué se parece la oposición que enfrenta Israel por Gaza con la que hubo contra Sudáfrica por el apartheid

En qué se parece la oposición que enfrenta Israel por Gaza con la que hubo contra Sudáfrica por el apartheid

A medida que la guerra en Gaza se prolonga, el aislamiento internacional de Israel parece profundizarse. ¿Se acerca un "momento Sudáfrica", cuando una combinación de presión política y boicots económicos, deportivos y culturales contribuyó a obligar a Pretoria a abandonar el apartheid? ¿O podrá el gobierno de derecha del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, capear el temporal diplomático, dejando a Israel en libertad de perseguir sus objetivos en Gaza y la Cisjordania ocupada sin causar un daño permanente a su imagen internacional?

| etiquetas: israel , gaza , sudáfrica , apartheid
3 1 0 K 49 actualidad
1 comentarios
3 1 0 K 49 actualidad
#1 Pitchford
La presión hacia Israel tendría que haber comenzado hace décadas por su política de asentamientos y ocupación en Cisjordania, pero esperemos que el genocidio en Gaza sea el momento de que casi todos los países reaccionen.
0 K 19

menéame