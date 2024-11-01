En qué se parece la oposición que enfrenta Israel por Gaza con la que hubo contra Sudáfrica por el apartheid

A medida que la guerra en Gaza se prolonga, el aislamiento internacional de Israel parece profundizarse. ¿Se acerca un "momento Sudáfrica", cuando una combinación de presión política y boicots económicos, deportivos y culturales contribuyó a obligar a Pretoria a abandonar el apartheid? ¿O podrá el gobierno de derecha del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, capear el temporal diplomático, dejando a Israel en libertad de perseguir sus objetivos en Gaza y la Cisjordania ocupada sin causar un daño permanente a su imagen internacional?