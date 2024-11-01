Parece que se ha descubierto una nueva especie de ser humano [ITA]

Resulta que los restos descubiertos hace unos años de lo que inicialmente se catalogó como un Australopithecus y que se terminó conociendo como "Little Foot" se corresponden en realidad con una nueva especie de antepasado humano no conocido hasta ahora. Hay que tener en cuenta que disponemos ni más ni menos que del 90% del esqueleto de esos restos mientras que el esqueleto que disponemos de la famosa "Lucy" representa sólo el 40% del total. Las conclusiones de este estudio se acaban de publicar en el American Journal of Biological Anthropology.