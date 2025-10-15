edición general
1 meneos
11 clics

Un parche “parlante” de tela inteligente en la ropa permite chatear con la IA y controlar dispositivos electrónicos

La tela con reconocimiento de voz utiliza la electricidad estática para accede a chatbots y a diferentes artefactos

| etiquetas: parche , inteligencia artificial
1 0 0 K 10 tecnología
sin comentarios
1 0 0 K 10 tecnología

menéame