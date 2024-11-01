Los parásitos plagaban a los soldados romanos en el muro de Adriano. (ENG)

Probablemente era horrible ser un soldado romano que custodiaba el muro de Adriano alrededor del siglo III d. C. W. H. Auden imaginó las duras condiciones en su poema «Roman Wall Blues», en el que un soldado se lamenta de tener que soportar el viento húmedo y la lluvia con «piojos en mi túnica y un resfriado en mi nariz». Ahora podemos añadir náuseas crónicas y episodios de diarrea a su lista de posibles males, gracias a las infecciones parasitarias, según un nuevo artículo publicado en la revista Parasitology.