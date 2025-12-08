Paramount lanza una oferta hostil de 103.000 millones de dólares por Warner tras el acuerdo con Netflix

Paramount ha presentado una oferta íntegramente en efectivo de 30 dólares por acción superior a la de Netflix (27,75 dólares). Se trata de la misma oferta que Warner rechazó la semana pasada. “La oferta estratégica y financieramente atractiva para los accionistas de Warner Bros ofrece una alternativa superior a la Netflix, que ofrece un valor inferior e incierto y expone a los accionistas de WBD a un prolongado proceso de autorización regulatoria multijurisdiccional con un resultado incierto.