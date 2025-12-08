edición general
22 meneos
40 clics
Paramount lanza una oferta hostil de 103.000 millones de dólares por Warner tras el acuerdo con Netflix

Paramount lanza una oferta hostil de 103.000 millones de dólares por Warner tras el acuerdo con Netflix

Paramount ha presentado una oferta íntegramente en efectivo de 30 dólares por acción superior a la de Netflix (27,75 dólares). Se trata de la misma oferta que Warner rechazó la semana pasada. “La oferta estratégica y financieramente atractiva para los accionistas de Warner Bros ofrece una alternativa superior a la Netflix, que ofrece un valor inferior e incierto y expone a los accionistas de WBD a un prolongado proceso de autorización regulatoria multijurisdiccional con un resultado incierto.

| etiquetas: netflix , paramount , warner bros , opa hostil
18 4 0 K 149 actualidad
6 comentarios
18 4 0 K 149 actualidad
#2 txepel
Y quien dice Paramount quiere decir Larry Ellison, presidente de Oracle, trumpista y sionista, que ya ha comprado TikTok, la CBS y va por la CNN.
8 K 112
#3 Eukherio
¿De dónde saca el dinero Skydance? Paramount no está haciendo tanto dinero en taquilla, y su servicio de streaming creo que es de los que menos clientes tienen. El tío es hijo de quien es, pero no creo yo que esté tirando solo de fortuna personal, que sería de locos.
2 K 40
Yorga77 #4 Yorga77
#3 Es solo porque quiere tener el altavoz de propaganda más grande posiblemente no tenga ese dinero y quiere joder el acuerdo con netflix. Ya ofreció esa cantidad y Warner no quiso pasar por el aro.
0 K 20
#6 Eukherio
#5 Joder, qué turbio todo, pero siempre fue raro que de golpe tuviesen todo el dinero del mundo.
0 K 8
#1 Africano
El cine ya no es lo que era.
0 K 20

menéame