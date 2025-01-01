·
De paraísos fiscales a leyes a la carta: así funciona el mundo a medida de los ricos
Hablamos con Atossa Araxia Abrahamian, autora del libro ‘Dónde se esconde el dinero’, sobre la cara oculta de la economía mundial
etiquetas
riqueza
ricos
leyes
#1
Narmer
Que permitamos que Luxemburgo, Irlanda o Países Bajos nos haga dumping fiscal de manera tan descarada es una afrenta al resto países. Creo que uno de los mayores fracasos de la UE es no haber hecho una armonización fiscal de todos los países que compartimos moneda.
#2
minossabe
#1
Mejor empieza por enumerar lo que no haya sido un gran fracaso en la historia de la UE. Así terminamos antes...
#4
ur_quan_master
#1
Mira a Von der Leyen y comprenderás que tipo de elementos se lucran con la UE y por qué está como está..
#5
lib_free
#1
Se llama soberania y democracia y se debe respetar. SI no quieres que eso pase simplemente evita que haya un sistema con libre mercado global, de otra manera es muy dificil que las empresas quieran arruinarse pagando altos impuestos mientras otras que no lo hacen las desbancan del mercado.
Si el esfuerzo que poneis en intentar que los paises ricos empobrezcan y se igualen a España lo pusierais en que Europa tuviera objetivos estrategicos con soberania energetica, militar, tecnologica, politica y comercial hoy tendriamos gran parte de la batalla geopolitica ganada. Pero solo vamos a arruinar nuestras empresas y asentir ante todas las demandas de Trump.
#3
Milmariposas
Montoro es un ejemplo clarísimo
Si el esfuerzo que poneis en intentar que los paises ricos empobrezcan y se igualen a España lo pusierais en que Europa tuviera objetivos estrategicos con soberania energetica, militar, tecnologica, politica y comercial hoy tendriamos gran parte de la batalla geopolitica ganada. Pero solo vamos a arruinar nuestras empresas y asentir ante todas las demandas de Trump.