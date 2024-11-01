Paradores estudia denunciar al agitador Alvise Pérez tras un acto político presentado como charla de nutrición en el Parador de Teruel

Paradores de Turismo analiza la interposición de acciones legales después de que un acto celebrado en el Parador de Teruel fuese presentado como una charla de nutrición y derivara finalmente en una intervención de carácter político en la que el ultra Alvise Pérez dio a conocer a candidatos de su formación en Aragón. Según fuentes consultadas, la dirección del establecimiento considera que pudo existir una presunta falsedad en los términos comunicados para autorizar el evento. Desde la presidencia del parador no se han ofrecido explicaciones.