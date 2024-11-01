edición general
La paradoja de las llamadas para poner fin a la “migración masiva” en Australia [EN]

Los manifestantes culparon a los inmigrantes de la crisis de la vivienda, el costo de vida y la inseguridad laboral; cuando "el 50% de la población es de origen migrante o tiene uno de sus padres que lo fue; en realidad, estamos hablando de la mayor parte de Australia". "En los últimos 10 años, la población ha crecido un 16% pero el número de viviendas ha aumentado un 19%, el número de viviendas crece a un ritmo mayor que la población". Realmente los impulsores son las leyes fiscales que favorecen a inversores y la falta de vivienda social.

Andreham #1 Andreham
Pues si tenemos en cuenta que la población de Australia es en su mayoría inglesa, ya pueden ir cogiendo las maletas.
karakol #6 karakol
#1 Los primeros pobladores ingleses de Australia eran convictos, valga la redundancia. Y no eran pocos.

es.wikipedia.org/wiki/Convictos_en_Australia
victorjba #2 victorjba
Que construyan más casas, será por sitio xD
Aokromes #3 Aokromes
#2 es una locura.  media
Aokromes #4 Aokromes *
#2 sera por sitio, el 50% de la poblacion vive en esas areas.  media
MoussaZy #5 MoussaZy
Los inmigrantes siempre son los que mas encontra de la inmigración están. Paradoja de la vida.
