La paradoja de las llamadas para poner fin a la “migración masiva” en Australia [EN]

Los manifestantes culparon a los inmigrantes de la crisis de la vivienda, el costo de vida y la inseguridad laboral; cuando "el 50% de la población es de origen migrante o tiene uno de sus padres que lo fue; en realidad, estamos hablando de la mayor parte de Australia". "En los últimos 10 años, la población ha crecido un 16% pero el número de viviendas ha aumentado un 19%, el número de viviendas crece a un ritmo mayor que la población". Realmente los impulsores son las leyes fiscales que favorecen a inversores y la falta de vivienda social.