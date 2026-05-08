edición general
2 meneos
46 clics

La "paradoja de Gardner"; o el drama de ser invisible para los reclutadores

Las empresas siguen lamentando la escasez de talento, y muchos de sus sistemas de inteligencia artificial descartan masivamente a candidatos válidos. La opacidad de ciertos procesos automatizados invisibiliza el talento y deshumaniza la búsqueda de empleo. Se trata de un hecho real, narrado en una página personal por el propio protagonista, James Gardner, que se ha dedicado durante años a diseñar procesos de contratación.

| etiquetas: paradoja de gardner , empleo , reclutadores
1 1 0 K 17 actualidad
2 comentarios
1 1 0 K 17 actualidad
#1 sliana
Hay empresas que publican una y otra vez el mismo anuncio. No llaman, no encuentran talento, se quejan. Es ridículo.
0 K 7
#2 Einwanderer
#1 Ahí caben otras causas. Hay puestos que están diseñados para no llegar a ser cubiertos, o estrategias para hacerse con un banco de candidatos, no necesariamente para ese puesto o con esas condiciones.
De todos modos, esto ha empezado a ser un problema para los departamentos de recursos humanos, aparentemente, sólo cuando han empezado a verse desbordados por candidaturas fraudulentas u optimizadas para atravesar filtros de ATS, lo que no deja de ser gracioso y es un problema que se han buscado ellos mismos.
0 K 7

menéame