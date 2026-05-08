La "paradoja de Gardner"; o el drama de ser invisible para los reclutadores

Las empresas siguen lamentando la escasez de talento, y muchos de sus sistemas de inteligencia artificial descartan masivamente a candidatos válidos. La opacidad de ciertos procesos automatizados invisibiliza el talento y deshumaniza la búsqueda de empleo. Se trata de un hecho real, narrado en una página personal por el propio protagonista, James Gardner, que se ha dedicado durante años a diseñar procesos de contratación.
De todos modos, esto ha empezado a ser un problema para los departamentos de recursos humanos, aparentemente, sólo cuando han empezado a verse desbordados por candidaturas fraudulentas u optimizadas para atravesar filtros de ATS, lo que no deja de ser gracioso y es un problema que se han buscado ellos mismos.