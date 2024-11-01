edición general
El Papa León XIV visitará España en 2026: Barcelona, Madrid y Canarias

El Gobierno de Pedro Sánchez ha mantenido conversaciones con la Santa Sede para organizar su visita.

era la segunda parte del acuerdo ése que dicen que han firmado: yo les digo a mis obispos que firmen lo de pagar las indemnizaciones por abusos sexuales, y tú me pagas una visita chupiguay a Españita... no se hable más, SuSan (de "Su Santidad")! y así todo... qué asco dan!
Hace bien en no pasar por Valencia, las arcas públicas de la comunidad se lo agradecen.
Escondan a sus retoños.
La última vez que un Papa visito Barcelona fue en el 2010 ( cuando vino para consagrar la Sagrada Família), ¡Ya tocaba otra visita!
Lo normal es que visitara León.
