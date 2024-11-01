edición general
El Papa León XIV bendice un bloque de hielo en nombre de la lucha contra el cambio climático

El Papa León XIV bendijo un bloque de hielo durante la conferencia Raising Hope for Climate Justice, en la que estuvieron presentes líderes religiosos y expertos en cambio climático; incluso el actor Arnold Schwarzenegger, conocido por su papel en Terminator.

Comentarios destacados:    
XtrMnIO #5 XtrMnIO
Entonces el cambio climático solucionado ya, y el problema de los cubatas calientes.

Dos problemas menos.

Alabado sea el Señor.
keiko_san #4 keiko_san
5 meses de papado y la primera noticia de este señor es para semejante mamarrachada
todo bien
#6 capitan.meneito
#4 A la salida del cónclave:
"Yo voté al americano por los loles"
robustiano #1 robustiano *
Algo tendrá el agua hielo cuando lo bendicen... :-P
Milmariposas #2 Milmariposas
Una catetada más para desviar la atención de lo que realmente importa.
Antipalancas21 #11 Antipalancas21
#2 No esta muy fino ni progresista este Papa.
skaworld #10 skaworld
Bueno a ver, el jefe puso vino, pos este hielos... Ya solo necesitamos un cardenal con unas cocacolas...
pazentrelosmundos #9 pazentrelosmundos
Pero que cojones?
Sólo hay noticias loquisimas hoy o qué?
#7 laruladelnorte
El brujo ha lanzado su hechizo,a partir de ahora ya nada puede ir a peor y el cambio climático empezará a revertir.
Tenemos que tener fe. :foreveralone:
ronko #13 ronko
#7 La carta Magic tendrá más puntos entiendo y vencerá mejor a otras.
c0re #12 c0re
Lo que hay que ver :palm:
Apotropeo #14 Apotropeo
Mientras le bendecían se derretía de gusto
#8 jjofer
¡Hielo bendito! = Agua bendita con menos entropía.
