El Papa León XIV bendice un bloque de hielo en nombre de la lucha contra el cambio climático  

El Papa León XIV bendijo un bloque de hielo durante la conferencia Raising Hope for Climate Justice, en la que estuvieron presentes líderes religiosos y expertos en cambio climático; incluso el actor Arnold Schwarzenegger, conocido por su papel en Terminator.
| etiquetas: cambio climático , bendisiones , poder de cristo
