Papá jirafa acude a ver a su hijo recién nacido por primera vez

Una jirafa padre acude a ver a su hijo recién nacido por primera vez.

3 comentarios
Triborato
Me ha hecho gracia lo de recién nacer por primera vez :-) Yo como padre pude ir a ver a mí hijo nacer por primera vez al paritorio... y nacer por segunda vez cuando le dieron el alta de la UCI :hug:
Leclercia_adecarboxylata
Hay algo tan tierno, humilde y bello en tantos mamíferos...
Edheo
Qué grabación tan simple, y no se, simplemente verla, no puedo percibir más que belleza, admiración y gratitud, por haberla visto.
