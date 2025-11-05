·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6097
clics
VÍDEO | El peor fracaso de Alfonso Serrano: así ha intentado demostrar que se trabaja en el Senado
5157
clics
Cómo me gané la confianza de una araña de 2 centímetros de tamaño [ENG]
7240
clics
No, la factura de la calefacción no se ha triplicado en Alemania desde 2021
4519
clics
El truco más escalofriante del cine en “Doce hombres sin piedad” no fue un grito: fue un cambio gradual que nadie en su momento había notado
3627
clics
Marc Giró se nos hace facha
más votadas
751
El socialista demócrata Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de Nueva York [ENG]
535
Mazón sí estaba localizable en El Ventorro: la Generalitat le hizo llegar unas becas de deportistas de élite que firmó
752
"La fiscal Almudena Lastra es la principal responsable de que no se hayan investigado las residencias de Madrid"
484
Mamdani desafía a Trump: “Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, y desde esta noche, la gobierna un inmigrante”
525
Al menos 26 multimillonarios han gastado millones de dólares para intentar evitar que Mamdani se convierta en el próximo alcalde de Nueva York [ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
15
meneos
14
clics
Papa critica despliegue de EEUU frente a Venezuela y pide buscar diálogo
El papa León XIV critica el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe, frente a Venezuela, y se dirige a Trump, afirmando que “con la violencia” no gana nadie.
|
etiquetas
:
eeuu
,
trump
,
venezuela
,
petróleo
,
papa
,
vaticano
13
2
0
K
143
actualidad
9 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
13
2
0
K
143
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Beltenebros
Ahora Trump dirá que León XIV es bolivariano.
2
K
50
#3
Aokromes
#1
un tanto rojo es
(sin coñas)
0
K
10
#5
Beltenebros
#3
Define "rojo" por favor.
0
K
18
#6
Aokromes
#5
www.lasexta.com/noticias/internacional/leon-xiv-papa-antitrump-que-apu
0
K
10
#8
Beltenebros
#6
No me has respondido.
0
K
18
#2
Grahml
Aquí el verdadero Papa.
Y no ese lunático izquierdoso radical que aparece en la miniatura.
0
K
20
#4
rogerius
¿Qué diálogo? Yanquis go home y ya.
0
K
17
#7
suppiluliuma
#0
Resumen de los comentario que NO veremos en este envío
: los Zazis de MNM afirman que el envío de misiles a Venezuela sería una escalada de que nos acercaría a una guerra nuclear, que es injusto esperar que EEUUue tolere una amenaza semejante tan cerca de su territorio, cuando Rusia jamás haría lo mismo, y que lo mejor que puede hacer el régimen dictatorial de Maduro (que, recordemos, robó unas elecciones el año pasado) es rendirse a los EEUU. Ah, y las noticias difundidas por la falsimedia occidental ahora sí son creíbles y no propaganda.
0
K
10
#9
pelagito
¿Pero sigue vivo el Papa? No se le ve prodigándose mucho en estos tiempos.
0
K
10
Ver toda la conversación (
9
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Define "rojo" por favor.
No me has respondido.
Y no ese lunático izquierdoso radical que aparece en la miniatura.