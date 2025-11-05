edición general
Papa critica despliegue de EEUU frente a Venezuela y pide buscar diálogo

Papa critica despliegue de EEUU frente a Venezuela y pide buscar diálogo

El papa León XIV critica el despliegue militar de EE.UU. en el Caribe, frente a Venezuela, y se dirige a Trump, afirmando que “con la violencia” no gana nadie.

Beltenebros #1 Beltenebros
Ahora Trump dirá que León XIV es bolivariano.
xD xD xD xD
Aokromes #3 Aokromes
#1 un tanto rojo es :troll: (sin coñas)
Beltenebros #5 Beltenebros
#3
Define "rojo" por favor.
Beltenebros #8 Beltenebros
#6
No me has respondido.
#2 Grahml
Aquí el verdadero Papa.

Y no ese lunático izquierdoso radical que aparece en la miniatura.  media
rogerius #4 rogerius
¿Qué diálogo? Yanquis go home y ya.
suppiluliuma #7 suppiluliuma
#0 Resumen de los comentario que NO veremos en este envío: los Zazis de MNM afirman que el envío de misiles a Venezuela sería una escalada de que nos acercaría a una guerra nuclear, que es injusto esperar que EEUUue tolere una amenaza semejante tan cerca de su territorio, cuando Rusia jamás haría lo mismo, y que lo mejor que puede hacer el régimen dictatorial de Maduro (que, recordemos, robó unas elecciones el año pasado) es rendirse a los EEUU. Ah, y las noticias difundidas por la falsimedia occidental ahora sí son creíbles y no propaganda. :troll:
#9 pelagito
¿Pero sigue vivo el Papa? No se le ve prodigándose mucho en estos tiempos.
