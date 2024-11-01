·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4069
clics
Ayuso intenta hacer una pirueta con Indonesia para criticar al Gobierno y acaba en desastre: "No se entiende"
3510
clics
Alice Seeley Harris, la fotógrafa que mostró al mundo el imperio del terror de Leopoldo II en el Congo
2623
clics
Conmoción en la vuelta: Activistas interrumpen al equipo Israel-Premier Tech en la Contra-reloj por equipos en Figueres [NL]
2862
clics
Candidata republicana en Texas desata una polémica al quemar un Corán con un lanzallamas
2862
clics
Plan de ayuda, prevención y recuperación para el medio rural y forestal del PP [PDF]
más votadas
348
El periodista de Diario Red, Román Cuesta, es agredido por ultraderechistas frente a su domicilio
438
Los bomberos de Castilla y León le niegan el saludo a Mañueco mientras le dan la mano a los reyes
446
El “LaLigaGate” llega al Congreso: ERC exige explicaciones al Gobierno por los bloqueos masivos de Internet
603
Pablo Simón señala la "paradoja" tras los incendios: "Vamos a ver antes a ministros compareciendo en el Senado que a los responsables directos, que son los presidentes autonómicos"
394
Conmoción en la vuelta: Activistas interrumpen al equipo Israel-Premier Tech en la Contra-reloj por equipos en Figueres [NL]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
31
clics
Paolo Sorrentino encandila a Venecia con 'La grazia', un elogio a la utilidad de la política en tiempos de crisis
Tras el paso en falso de 'Parthenope', el cineasta italiano abre la Mostra con un divertido y a la vez emotivo filme sobre los últimos meses de un presidente de la república de Italia.
|
etiquetas
:
sorrentino
,
película
,
venecia
,
la grazia
5
1
0
K
61
cultura
sin comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
61
cultura
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
Ver toda la conversación (
0
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente