Paolo Sorrentino encandila a Venecia con 'La grazia', un elogio a la utilidad de la política en tiempos de crisis

Tras el paso en falso de 'Parthenope', el cineasta italiano abre la Mostra con un divertido y a la vez emotivo filme sobre los últimos meses de un presidente de la república de Italia.

