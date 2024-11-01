edición general
Una pandilla alucinante (The Monster Squad) (1987)

Una pandilla alucinante (The Monster Squad) (1987)

Cuando Fred Dekker explicó a su amigo, y aquí coguionista, Shane Black, su idea para Una pandilla alucinante (The Monster Squad, 1987), la definió como «La Pandilla combatiendo a los monstruos de la Universal». «La Pandilla» («Our Gang») fue una serie de cortometrajes destinados como complemento en los cines, compuesta de 220 entregas entre 1922 y 1938 (...) Por supuesto, a la hora de recrear los monstruos hubo que apartarse de la imaginería que había otorgado la Universal, para no infringir la ley de derechos intelectuales. Drácula...

Ludovicio #1 Ludovicio
Nunca entenderé porque los traductores se empeñan en poner tanto de su propia cosecha.

¿Tan mal hubiese sonado "Escuadrón de monstruos"?
Fernando_x #2 Fernando_x
#1 Muchas veces no son los traductores, sino los comerciales o los propios directivos, que quieren demostrar que aportan algo.
ronko #3 ronko
#1 Pues como aquellas que acababan en "...como puedas" y el único nexo común que tenían algunas, si lo tenían, era que algún cameo corto de Leslie Nielsen.
Ludovicio #4 Ludovicio
#3 Inventando sagas.
