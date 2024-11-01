Cuando Fred Dekker explicó a su amigo, y aquí coguionista, Shane Black, su idea para Una pandilla alucinante (The Monster Squad, 1987), la definió como «La Pandilla combatiendo a los monstruos de la Universal». «La Pandilla» («Our Gang») fue una serie de cortometrajes destinados como complemento en los cines, compuesta de 220 entregas entre 1922 y 1938 (...) Por supuesto, a la hora de recrear los monstruos hubo que apartarse de la imaginería que había otorgado la Universal, para no infringir la ley de derechos intelectuales. Drácula...