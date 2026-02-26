edición general
‘Los Pancetas’, un nuevo clan alrededor de Ayuso que divide al ala dura del PP

Los llaman Los Pancetas en los pasillos y a ellos no les ofende. De hecho, bromean con el término. Representan ya un clan en sí mismo dentro del círculo de poder que rodea a Isabel Díaz Ayuso. Y, ahora que han logrado ocupar una mejor posición en la estructura, no parecen dispuestos a permitir filtraciones. Lo comanda Carlos Díaz-Pache, portavoz del partido en la Asamblea de Madrid. Un hombre de barba recortada y aspecto de ejecutivo con un discurso duro y formal. Pache y Ayuso se conocieron cuando ambos eran estrategas de comunicación de...

| etiquetas: pancetas , clan , ayuso , pp , madrid , comunidad
3 comentarios
angelitoMagno #3 angelitoMagno
Los pocholos, los pancetas. Ni un grupo que se llame "los sabios", "los de la academia", "los bibliotecarios" o algo así.
Raúl_Rattlehead #2 Raúl_Rattlehead
Por si alguien dudaba de la mediocridad de la clase política de este país, en concreto entre la derecha. ¿Que clase de subnormales se hacen llamar así? Quitando las peñas de pueblo, esos al menos no se toman en serio así mismos.
