Panamá, próxima sede del Congreso de la Lengua: un anuncio retrasado que desvela García Montero con reproche a la RAE

Este 9 de diciembre el Cervantes celebraba su reunión del Patronato en el Palacio de Aranjuez, que ha estado presidida por los reyes Felipe VI y Letizia y han acudido tanto García Montero como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros Albares y Urtasun. Por primera vez, no han asistido al Patronato del Instituto Cervantes ni el director de la RAE ni el secretario general de la ASALE, Francisco Javier Pérez, ni el académico Luis Mateo Díez, para resaltar "el malestar de la RAE y de la ASALE con la conducta inexplicable...

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... del señor García Montero". Pero se trata de una decisión que se tomó antes de la polémica resurgida hoy, porque fuentes de la RAE han apuntado a que la inasistencia se comunicó ya hace unos días. Aunque no se ha producido un anuncio oficial de Panamá como próxima sede, tanto el Cervantes como la RAE han desvelado este martes, cada uno por su lado y enfrentados de nuevo, que el país caribeño albergará el XI CILE. Esta cita se celebrará en 2028, por lo que cabe la posibilidad que los

