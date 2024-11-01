edición general
La RAE replica a García Montero que la decisión de Panamá para el CILE se tomó en Arequipa y se comunicó a Albares

Relacionada: www.meneame.net/story/garcia-montero-denuncia-rae-ha-decidido-cuenta-p La Real Academia Española (RAE) ha replicado al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que la decisión de que Panamá acoja la siguiente edición del Congreso Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) se tomó en Arequipa (Perú) durante el X CILE y que fue entonces cuando se le comunicó al ministro de Exteriores, José Manuel Albares. "Pese a las afirmaciones del director del Instituto Cervantes, el acuerdo de...

... designar como sede del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) a Panamá no ha sido tomado por el director de la RAE sino por la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), de la que forman parte 23 academias, que lo adoptó en Arequipa por unanimidad", han explicado fuentes de la RAE a Europa Press. Así, desde la Real Academia explican que si no se comunicó entonces la decisión fue porque quedan tres años para el siguiente CILE y porque la situación "de tensión y desencuentro" que "provocó" García Montero, "hizo que no fuese el mejor momento para el anuncio"...
