La RAE replica a García Montero que la decisión de Panamá para el CILE se tomó en Arequipa y se comunicó a Albares

La Real Academia Española (RAE) ha replicado al director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, que la decisión de que Panamá acoja la siguiente edición del Congreso Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) se tomó en Arequipa (Perú) durante el X CILE y que fue entonces cuando se le comunicó al ministro de Exteriores, José Manuel Albares. "Pese a las afirmaciones del director del Instituto Cervantes, el acuerdo de...