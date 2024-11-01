edición general
García Montero denuncia que la RAE "ha decidido por su cuenta" que Panamá sea la sede del próximo Congreso de la Lengua

García Montero ha explicado que corresponde al Instituto Cervantes proponer a las Academias de la Lengua Española una sede porque la Secretaría General del Congreso Internacional de la Lengua Española está a cargo de su institución. "Fue (el Cervantes) quien puso en marcha el CILE en su fundación en 1997, hace ahora 37 años", ha añadido. La polémica entre ambos directores se remonta al pasado mes de octubre, cuando García Montero atacó a Muñoz Machado refiriéndose a él como un catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar...

... negocios desde su despacho para "empresas multimillonarias". Durante el CILE en Arequipa (Perú) se mantuvo la tensión entre ambas instituciones, aunque posteriormente no se habían producido más declaraciones. Aunque lo habitual es que durante el cierre del CILE las instituciones organizadoras, entre las que está el Cervantes y la RAE, anunciasen la nueva sede del Congreso, no había ocurrido así esta ocasión. En ese último acto tampoco estuvieron presentes ni García Montero ni Muñoz Machado, algo que tampoco es habitual...
