García Montero denuncia que la RAE "ha decidido por su cuenta" que Panamá sea la sede del próximo Congreso de la Lengua

García Montero ha explicado que corresponde al Instituto Cervantes proponer a las Academias de la Lengua Española una sede porque la Secretaría General del Congreso Internacional de la Lengua Española está a cargo de su institución. "Fue (el Cervantes) quien puso en marcha el CILE en su fundación en 1997, hace ahora 37 años", ha añadido. La polémica entre ambos directores se remonta al pasado mes de octubre, cuando García Montero atacó a Muñoz Machado refiriéndose a él como un catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar...