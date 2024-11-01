edición general
Panamá, Miami o alquiler turístico en Usera: los otros negocios de la pareja de Ayuso más allá de Quirón

El negocio de alojamiento turístico de González Amador multiplicó sus beneficios en 2024; sus socios estuvieron vinculados a un empresario con intereses en Angola, como el mexicano que según Hacienda fue el mayor “testaferro” del empresario y comisionista. La pareja de Ayuso camufla como alquiler de locales industriales su negocio de alojamiento turístico. De Panamá a Miami pasando por el popular barrio de San Fermín, en el distrito madrileño de Usera, o un pueblecito de 2.842 habitantes en León.

johel #2 johel *
Teniendo menciones tanto para Panama como para Miami, seria raro que no estuviese ejecutando una maniobra fiscal que acabe en Delaware, el paraiso fiscal por excelencia dado que usa no rinde cuentas bancarias ante ningun otro pais del mundo.
Lo jodido del tema es que aun siendo legal, haya gente que les considere ejemplos de patriotismo ¿patriotas? ¿patriotas norteamericanos? ¿Pastriotas?
mariettica #1 mariettica
Que busquen a la jefa de la banda... Si este tio, a sus 47 no habia sido capaz de montar estos tinglados y desde que esta con la presi puede, a mi me da que algo de ayuda ha tenido
