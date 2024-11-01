Panamá, Miami o alquiler turístico en Usera: los otros negocios de la pareja de Ayuso más allá de Quirón

El negocio de alojamiento turístico de González Amador multiplicó sus beneficios en 2024; sus socios estuvieron vinculados a un empresario con intereses en Angola, como el mexicano que según Hacienda fue el mayor “testaferro” del empresario y comisionista. La pareja de Ayuso camufla como alquiler de locales industriales su negocio de alojamiento turístico. De Panamá a Miami pasando por el popular barrio de San Fermín, en el distrito madrileño de Usera, o un pueblecito de 2.842 habitantes en León.