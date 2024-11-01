edición general
5 meneos
64 clics

Una panadera es despedida tras pillarla orinando en los recipientes de hacer pan y la justicia determina que es improcedente: deben pagarle 4.976,91 euros

Una panadera es despedida tras pillarla orinando en los recipientes de hacer pan y la justicia determina que es improcedente: deben pagarle 4.976,91 euros

| etiquetas: despido , increíble
4 1 1 K 37 actualidad
sin comentarios
4 1 1 K 37 actualidad

menéame