Pamplona utiliza una red de sensores que rastrea nuestros movimientos

Los sensores se reparten por toda la ciudad con dos funciones: el conteo de personas en eventos y las campañas comerciales a usuarios registrados

JackNorte #2 JackNorte
No creo que sea algo bueno , pero si con eso se consigue saber cuuantos manifestantes hay , al menos dejaremos de escuchar tantas tonterias.
RoterHahn #4 RoterHahn
Los nodos se limitan a reconocer teléfonos móviles sin más datos que la propia presencia del dispositivo en un punto concreto. No aparece el usuario, ni siquiera el número. El dispositivo siempre se vincula a su ubicación. Están programados para ofrecer conteos reales de personas. En realidad de terminales móvile

Pues de ahi, que algun crack pueda rastrear la terminar y dar con el propietario hay un paso.
Gry #1 Gry *
Acaban antes pidiendoselos a Google o a los operadores de telefonía...

Uno de los principales componentes del contrato de servicios para la obtención y tratamiento de datos de movilidad real en la ciudad de Madrid es la información obtenida a través de las antenas de telefonía móvil. Esta fuente de información es especialmente útil para recopilar datos sobre el tráfico rodado y los desplazamientos en vehículo particular, ya que la mayoría de los ciudadanos llevan consigo un dispositivo móvil.

nightrain #3 nightrain
#1 La AEAT también usa esos datos para luchar contra el fraude, principalmente en la hostelería
