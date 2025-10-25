·
Pamplona utiliza una red de sensores que rastrea nuestros movimientos
Los sensores se reparten por toda la ciudad con dos funciones: el conteo de personas en eventos y las campañas comerciales a usuarios registrados
4 comentarios
#2
JackNorte
No creo que sea algo bueno , pero si con eso se consigue saber cuuantos manifestantes hay , al menos dejaremos de escuchar tantas tonterias.
2
K
41
#4
RoterHahn
Los nodos se limitan a reconocer teléfonos móviles sin más datos que la propia presencia del dispositivo en un punto concreto. No aparece el usuario, ni siquiera el número. El dispositivo siempre se vincula a su ubicación. Están programados para ofrecer conteos reales de personas. En realidad de terminales móvile
Pues de ahi, que algun crack pueda rastrear la terminar y dar con el propietario hay un paso.
2
K
41
#1
Gry
*
Acaban antes pidiendoselos a Google o a los operadores de telefonía...
Uno de los principales componentes del contrato de servicios para la obtención y tratamiento de datos de movilidad real en la ciudad de Madrid es la información obtenida a través de las antenas de telefonía móvil. Esta fuente de información es especialmente útil para recopilar datos sobre el tráfico rodado y los desplazamientos en vehículo particular, ya que la mayoría de los ciudadanos llevan consigo un dispositivo móvil.
www.sice.com/proyectos-relevantes/obtencion-y-tratamiento-de-datos-de-
0
K
17
#3
nightrain
#1
La AEAT también usa esos datos para luchar contra el fraude, principalmente en la hostelería
1
K
27
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
