La palmeras de Ceylan en un parque de Río de Janeiro están floreciendo por primera y única vez en su vida[ENG]  

Las imponentes palmeras de Ceylan en un parque de Río de Janeiro están floreciendo por primera y única vez en sus vidas, décadas después de que el famoso arquitecto paisajista brasileño Roberto Burle Marx las introdujera en la década de 1960. Hacia el final de su vida, que puede durar entre 40 y 80 años, la palmera envía un penacho central repleto de millones de pequeñas flores de color blanco cremoso que se elevan por encima de sus hojas en forma de abanico. Son la planta que produce la inflorescencia más grande.