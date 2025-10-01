edición general
3 meneos
2 clics
Palma dará "diplomas civicos"

Palma dará "diplomas civicos"

A quien limpie los excrementos de su perro o circule en patinete respetando la normativa La Policía Local identificará 'conductas cívicas destacables' e informará a quien las protagonice de que será premiado

| etiquetas: palma , perros , ciudadania
2 1 0 K 35 actualidad
7 comentarios
2 1 0 K 35 actualidad
#4 sisi
Me dan uno de estos y lo pongo en el currículum xD
2 K 34
karakol #6 karakol
Te premian por hacer lo que deberías hacer.

Que me den un diploma por ir a por el pan y volver sin causar ningún problema.
1 K 32
capitan__nemo #7 capitan__nemo
Como era eso de enseñar a los niños con premios y castigos.

El palo y la zanahoria, o la zanahoria y el palo.

Profes que te ponian puntos positivos o puntos negativos.

La señorita Krabappel o la maestra de Lisa poniendo pegatinitas de estrella. ¿Hay una captura de Ralph Wiggun con una pegatinita de estrella pegada en la frente o en la lengua?

Las medallas de los scouts por distintos retos conseguidos.  media
0 K 20
#5 fastbrian
Espectacular! Es el colmo del "Palmesanismo" xD xD xD
0 K 9
#1 sald64059
Y multará a los guarros e incívicos o eso ya es mucho trabajo?
0 K 8
#3 Hoypuedeserungrandia
"Diplomas cívicos" Como no lleve aparejado algo de mas enjundia no se conseguirá que los cerdos/as limpien las mierdas de sus perros.
0 K 8
#2 josebres
Solo refuerzos positivos.
0 K 6

menéame