3
meneos
2
clics
Palma dará "diplomas civicos"
A quien limpie los excrementos de su perro o circule en patinete respetando la normativa La Policía Local identificará 'conductas cívicas destacables' e informará a quien las protagonice de que será premiado
#4
sisi
Me dan uno de estos y lo pongo en el currículum
2
K
34
#6
karakol
Te premian por hacer lo que deberías hacer.
Que me den un diploma por ir a por el pan y volver sin causar ningún problema.
1
K
32
#7
capitan__nemo
Como era eso de enseñar a los niños con premios y castigos.
El palo y la zanahoria, o la zanahoria y el palo.
Profes que te ponian puntos positivos o puntos negativos.
La señorita Krabappel o la maestra de Lisa poniendo pegatinitas de estrella. ¿Hay una captura de Ralph Wiggun con una pegatinita de estrella pegada en la frente o en la lengua?
Las medallas de los scouts por distintos retos conseguidos.
0
K
20
#5
fastbrian
Espectacular! Es el colmo del "Palmesanismo"
0
K
9
#1
sald64059
Y multará a los guarros e incívicos o eso ya es mucho trabajo?
0
K
8
#3
Hoypuedeserungrandia
"Diplomas cívicos" Como no lleve aparejado algo de mas enjundia no se conseguirá que los cerdos/as limpien las mierdas de sus perros.
0
K
8
#2
josebres
Solo refuerzos positivos.
0
K
6
