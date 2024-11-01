edición general
4 meneos
45 clics

La Palestra Candente: Subir el SMI es un crimen contra los empresarios

La Palestra Candente vuelve a EMT tras su paso por RTVE y eso nos lleva a preguntarnos si es pertinente que siga existiendo una televisión pública y si la cultura de la cancelación ha ido demasiado lejos.

| etiquetas: ocio , humor
3 1 2 K 15 ocio
2 comentarios
3 1 2 K 15 ocio
#1 Nasser *
Menuda basura de video, que asco...Casi vomito.
0 K 11

menéame