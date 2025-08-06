edición general
Palestinos en Gaza se enfrentan a escasez de agua potable  

Mientras la atención mundial se centra en la falta de alimentos en la Franja de Gaza, otro problema

#1 pirat *
No solo les matan de hambre.
Eso es un puerto franco donde entre otras cosas transplantan órganos robados de niños robados por el planeta. Confirmado por ellos mismos. Puerto Franco.
Aparte de inocular enfermedades a sus prisioneros en sus campos de concentración.
No se dejan ninguna inhumanidad por hacer.
