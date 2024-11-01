Palantir: La plataforma del ICE y del genocidio palestino

El nombre de Palantir está rodeado de un misticismo muy concreto: es una de las empresas tecnológicas que más ha crecido en los últimos cinco años y, sin embargo, se sabe muy poco de lo que hace realmente. Lo que sí sabemos es que tiene contratos multimillonarios con agencias de inteligencia como la CIA, que trabaja con ejércitos como las IDF del Estado de Israel, que está metida hasta el fondo en las redadas del ICE y que es una de las principales artífices de lo que se llama la “policía predictiva"