[EN] Palantir esta de camino para conquistar Europa

Un encendido debate en Alemania sobre el uso de software de Palantir, una controvertida empresa tecnológica estadounidense, está arrojando nueva luz sobre la profunda dependencia de las autoridades europeas respecto a Estados Unidos. El software en cuestión es una herramienta de análisis de datos creada por Palantir, una empresa estadounidense cofundada por el multimillonario Peter Thiel.
| etiquetas: palantir , europa , privacidad , dependencia tecnológica
www.meneame.net/story/palantir-consigue-contrato-servicio-nacional-sal
Entre otras efemérides la Unión Europea entregó datos de pacientes a Palantir durante la pandemia de COVID-19 como parte de un acuerdo que se firmó el 24 de marzo de 2020. Este acuerdo permitió a Palantir acceder a grandes cantidades de datos personales para ayudar a Grecia a gestionar la pandemia.
