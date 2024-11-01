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Las palabras de Trump sobre China y su modelo comunista que los medios silencian

El presidente de EEUU, Donald Trump, hizo unas declaraciones recientemente sobre China y su modelo comunista en clave de elogio pero nunca llegaron a protagonizar titulares ni espacios en los informativos. ¿Por qué?: porque era una sorprendente reflexión del magnate sobre el capitalismo y el éxito del modelo de producción socialista.

| etiquetas: china , trump , comunismo , socialismo
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4 comentarios
3 1 0 K 32 actualidad
fofito #1 fofito
Pero el socialismo chino funciona porque le vende al capitalismo liberal :troll:
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ipanies #2 ipanies
#1 En efecto, si mañana nos hacemos todos comunistas al estilo chino en 3 meses todos muertos de hambre...
Debemos buscar un objetivo común como especie y pasar a un modelo colaborativo no competitivo. Como se hace?? Y yo que se!!!!!
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#3 MenéameApesta
El éxito incontestable del socialismo chino se debe en gran medida a la avaricia cortoplacista de las oligarquías occidentales. Cuesta creer que no fueran capaces de prever que si trasladaban toda la producción industrial a China acabaría convirtiéndose en un gigante económico, político y militar que acabaría exportando su exitoso modelo económico, que es de las pocas cosas que podría acabar con su estatus de oligarcas.

Sin ser el modelo chino la panacea en nada, la planificación económica es…   » ver todo el comentario
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MisturaFina #4 MisturaFina
Vender, vender y vender! El juego de los idiotas!
El comunismo es inteligente. Cualquiera que lo entiende se vuelve comunista. Y con la tecnología que tenemos es evidentemente mejor.
Occidente nos ha idiotizado. Lo único que sabemos de comunismo es lo que nos ha enseñado eeuu. Nada!
Y sin embargo luchamos y odiamos algo que no entendemos. Esa es la definición de ser un idiota.
El capitalismo es cosa de bestias salvajes!
Hora de despertar!
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menéame