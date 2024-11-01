Las palabras de Trump sobre China y su modelo comunista que los medios silencian

El presidente de EEUU, Donald Trump, hizo unas declaraciones recientemente sobre China y su modelo comunista en clave de elogio pero nunca llegaron a protagonizar titulares ni espacios en los informativos. ¿Por qué?: porque era una sorprendente reflexión del magnate sobre el capitalismo y el éxito del modelo de producción socialista.
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Debemos buscar un objetivo común como especie y pasar a un modelo colaborativo no competitivo. Como se hace?? Y yo que se!!!!!
Sin ser el modelo chino la panacea en nada, la planificación económica es… » ver todo el comentario
El comunismo es inteligente. Cualquiera que lo entiende se vuelve comunista. Y con la tecnología que tenemos es evidentemente mejor.
Occidente nos ha idiotizado. Lo único que sabemos de comunismo es lo que nos ha enseñado eeuu. Nada!
Y sin embargo luchamos y odiamos algo que no entendemos. Esa es la definición de ser un idiota.
El capitalismo es cosa de bestias salvajes!
Hora de despertar!