Pakistán ha intensificado drásticamente sus afirmaciones sobre el enfrentamiento aéreo con la India en mayo, y el teniente general retirado Khalid Kidwai ha declarado que la Fuerza Aérea de Pakistán (PAF) no solo derribó tres, sino cuatro aviones de combate Dassault Rafale, y ha revelado los números de cola de los aviones derribados. reveló que los números de cola de los Rafale de la Fuerza Aérea India (IAF) destruidos eran BS001, BS021, BS022 y BS027.