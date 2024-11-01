edición general
Pakistán revela los números de cola de cuatro aviones Rafale indios que supuestamente fueron derribados en la batalla aérea de mayo [ENG]

Pakistán ha intensificado drásticamente sus afirmaciones sobre el enfrentamiento aéreo con la India en mayo, y el teniente general retirado Khalid Kidwai ha declarado que la Fuerza Aérea de Pakistán (PAF) no solo derribó tres, sino cuatro aviones de combate Dassault Rafale, y ha revelado los números de cola de los aviones derribados. reveló que los números de cola de los Rafale de la Fuerza Aérea India (IAF) destruidos eran BS001, BS021, BS022 y BS027.

HeilHynkel
Cada cual que crea lo que quiera .. yo solo he visto fotos compatibles con el derribo de uno. Tanto la cola como el motor son de un Rafale.

Si los indios han conseguido ocultar el resto .. lo veo jodido, pero si han caido en una zona montañosa tampoco es imposible.

La lista de Rafales indios: www.jetphotos.com/aircraft/Dassault+Rafale+EH  media
