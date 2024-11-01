Pakistán revela los números de cola de cuatro aviones Rafale indios que supuestamente fueron derribados en la batalla aérea de mayo [ENG]

Pakistán ha intensificado drásticamente sus afirmaciones sobre el enfrentamiento aéreo con la India en mayo, y el teniente general retirado Khalid Kidwai ha declarado que la Fuerza Aérea de Pakistán (PAF) no solo derribó tres, sino cuatro aviones de combate Dassault Rafale, y ha revelado los números de cola de los aviones derribados. reveló que los números de cola de los Rafale de la Fuerza Aérea India (IAF) destruidos eran BS001, BS021, BS022 y BS027.
Si los indios han conseguido ocultar el resto .. lo veo jodido, pero si han caido en una zona montañosa tampoco es imposible.
La lista de Rafales indios: www.jetphotos.com/aircraft/Dassault+Rafale+EH