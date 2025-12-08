El paje de San Nicolás recibe amenazas de muerte en Países Bajos por sugerir que los padres compran los regalos a los niños

El humorista neerlandés Niels van der Laan, que interpreta en televisión al jefe de los pajes de Sinterklaas (San Nicolás), un ayudante que responde al nombre genérico de Zwarte Piet (Pedro el Negro), ha anunciado este 6 de diciembre la interposición de una denuncia ante las amenazas de muerte recibidas en las redes sociales por haber sugerido que los padres podían comprar los regalos a sus hijos, en caso de que el santo y sus apoyos no llegaran a tiempo.