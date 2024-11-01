edición general
Países Bajos: la falta de viviendas lleva a estudiantes universitarios a instalarse en tiendas de campaña [EN]  

Miles de estudiantes universitarios en los Países Bajos no encuentran alojamiento, con el aumento de los alquileres y la escasez de habitaciones, muchos se desplazan durante horas o abandonan por completo la universidad. Las autoridades de Utrecht incluso instalaron tiendas de campaña en una estación de tren como alojamiento temporal. El defensor estudiantil denuncia el aumento de las estafas y la incertidumbre legal, mientras que la Universidad advierte a los estudiantes internacionales que no vengan sin antes conseguir alojamiento.

Dr.Who #3 Dr.Who *
Una de las arcadias políticas de la derechuza estos días. Allí gobierna aún el partido neoliberal de Rutte y ahora con el apoyo en el 90% de los temas por parte de la extrema derecha de Wilders.
Cantro #1 Cantro
Me recuerda cuando fui de Erasmus, allá por 2003, a Francia

Acabé viviendo en un bungalow en un camping

Digamos que fue un invierno fresquito
Gadfly #2 Gadfly
Es el mercado, amigo
