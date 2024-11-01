Países Bajos: la falta de viviendas lleva a estudiantes universitarios a instalarse en tiendas de campaña [EN]  

Miles de estudiantes universitarios en los Países Bajos no encuentran alojamiento, con el aumento de los alquileres y la escasez de habitaciones, muchos se desplazan durante horas o abandonan por completo la universidad. Las autoridades de Utrecht incluso instalaron tiendas de campaña en una estación de tren como alojamiento temporal. El defensor estudiantil denuncia el aumento de las estafas y la incertidumbre legal, mientras que la Universidad advierte a los estudiantes internacionales que no vengan sin antes conseguir alojamiento.