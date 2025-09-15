edición general
Los países árabes y musulmanes se unen por la seguridad colectiva como respuesta al ataque israelí en Qatar

Los países árabes y musulmanes se unen por la seguridad colectiva como respuesta al ataque israelí en Qatar

la conferencia, en la que han participado una cincuentena de mandatarios de los continentes asiático y africano, han presentado una declaración con varios puntos acordados. El más relevante es la reafirmación del concepto de seguridad colectiva y el destino compartido de los Estados árabes e islámicos. A su vez, han subrayado la necesidad de unidad entre estos países para afrontar los desafíos y amenazas comunes, y la importancia de comenzar a establecer los mecanismos de implementación necesarios.

Mauro_Nacho #1 Mauro_Nacho
"Zani ha vuelto a recordar que el equipo negociador de Hamás se había reunido después que Estados Unidos hubiera presentado una propuesta al grupo. "Un Estado que trabaja de manera consistente para las negociaciones, un Estado que es parte en las negociaciones y, sin embargo, agrede el lugar donde se llevan a cabo las negociaciones: si Israel desea asesinar a los líderes de Hamás,"
2 K 32
ipanies #2 ipanies
#1 Este episodio pasará a los anales de las traiciones más rastreras de la historia.
4 K 57
#5 soberao *
#2 Y lo de los buscas en Líbano poniendo bombas en aparatos de uso civil, o el uso de bombas antibunkers de una tonelada en barrios residenciales, o el uso de fosforo blanco contra la población civil, o el asesinato premeditado y selectivo de periodistas, o la destrucción de hospitales para que la población civil no tenga asistencia médica y muera sin tratamiento.
Es una lista interminable de crímenes contra civiles desarmados sin ninguna justificación, solo con el consentimiento de occidente y su propaganda contra todo lo que venga del mundo árabe, como si ser de esa zona te convirtiera en objetivo del odio y la discriminación del occidente "civilizado".
5 K 77
manzitor #4 manzitor
Gaza no es musulmana ni árabe, al parecer
1 K 15
Dene #6 Dene
y en concreto van a hacer .... ¿?
0 K 12
platypu #3 platypu
Ya se les ve hacer nada, ya. Egipto creo que sigue aumentando el muro xD
1 K 9
MoussaZy #7 MoussaZy
Una pena que los países árabes y musulmanes estén gobernados por dictadores sanguinarios cuya única preocupación es sus sillón.
0 K 8

