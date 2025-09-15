Los países árabes y musulmanes se unen por la seguridad colectiva como respuesta al ataque israelí en Qatar

la conferencia, en la que han participado una cincuentena de mandatarios de los continentes asiático y africano, han presentado una declaración con varios puntos acordados. El más relevante es la reafirmación del concepto de seguridad colectiva y el destino compartido de los Estados árabes e islámicos. A su vez, han subrayado la necesidad de unidad entre estos países para afrontar los desafíos y amenazas comunes, y la importancia de comenzar a establecer los mecanismos de implementación necesarios.