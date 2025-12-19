"Paisanos”, o cómo recuperar la historia invisible de Argentina  

El historiador Juan Pablo Baliña acaba de publicar un ambicioso proyecto que reúne fotografías históricas olvidadas para contar el país a través de los personajes anónimos que lo construyeron. Un trabajo colectivo del Archivo Visual Argentino que busca recuperar la memoria “guardada en cajas de zapatos”. Paisano, decía Atahualpa Yupanqui, es el que lleva un país adentro. Es decir, no es aquel que necesariamente nació en Argentina, sino el que finalmente logró sentirla, el que la lleva en el pecho, el que la gusta y la llora.