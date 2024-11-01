El paisaje bajo la superficie helada de la Antártida se revela con un detalle sin precedentes [Eng]  

Un nuevo mapa ha revelado el paisaje bajo el hielo de la Antártida con un detalle sin precedentes, algo que según los científicos podría mejorar enormemente nuestra comprensión del continente blanco congelado. Los investigadores utilizaron datos satelitales y la física del movimiento de los glaciares de la Antártida para determinar cómo podría verse el continente debajo del hielo. Encontraron evidencia de miles de colinas y crestas previamente no descubiertas, y dicen que sus mapas de algunas de las cadenas montañosas ocultas de la Antártida