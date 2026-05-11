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El país que ha solucionado el problema de la agricultura cubriendo la tierra con lana de oveja

Australia está probando una forma poco habitual de proteger sus cultivos: cubrir la tierra con lana de oveja. La técnica consiste en utilizar este material natural como una especie de manta sobre el suelo, especialmente en terrenos secos, degradados o con dificultades para retener la humedad. Aunque pueda parecer una idea rudimentaria, tiene base científica: la lana ayuda a conservar agua, protege la superficie frente al sol y el viento y, al descomponerse, puede aportar nutrientes al terreno.

| etiquetas: país , el problema , agricultura , lana de oveja , australia
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13 comentarios
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salteado3 #1 salteado3 *
Holanda con su tamaño relativamente minúsculo y sus invernaderos eficientes ha solucionado el problema de la agricultura, siendo el 2° o 3er exportador mundial de alimentos.

Esto de Australia es una anécdota.
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Supercinexin #8 Supercinexin
#1 Yo: he oído que en realidad Holanda, aunque es cierto que produce verdura y fruta de manera muy eficiente, no es uno de los mayores exportadores del mundo gracias a su producción nacional sino gracias a que comercia con los productos de muchos otros países, siendo empresas holandesas quienes realmente exportan los productos de dichos países y contabilizándose así como "exportación holandesa". ¿es esto cierto?

Gemini: Es cierto en gran medida, aunque con…   » ver todo el comentario
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Dene #12 Dene
#11 bueno, el mito de que australia fue poblada por criminales es eso, un mito..
la mayoría de los deportados eran por acusaciones tan leves como robar una manzana en plena hambruna... hay gente de todo tipo.
hoy en día hay grandes colonias de italianos, griegos, etc venidos tras la IIGM y chinos a cascoporro que viven en comunidades bastante a su puto rollo..
Hace 4 años me topé en un pueblacho de la zona de Gibson con un arabe muy majo él, nieto de arabes o algo así por lo que le entendí....…   » ver todo el comentario
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JackNorte #13 JackNorte
#12 Iba de medio broma en serio con los delincuentes ingleses pero gracias por la leccion de historia., aun asi es Australia , cualquier cosa alla te mata xD
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Urasandi #2 Urasandi
Tengo curiosidad por saber cómo "protege la superficie del viento" ¿la tejen?.
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txirrindulari #3 txirrindulari
#2 ponen ovejas encima
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salteado3 #4 salteado3
#2 Por no hablar de la cantidad de agua y masa vegetal que necesita una oveja para producir esa lana. Es hacer un pan con unas tortas

Es un experimento curioso que llama la atención de la prensa, pero no es sostenible.
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Urasandi #6 Urasandi
#4 El artículo dice que usan lana que no se comercializa por calidad o tipo.
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Anfiarao #7 Anfiarao
#4 las oves se las cría igualmente para otras cosas (obtención de productos alimentarios). La lana es un subproducto que actualmente tiene dicifil salida, y esto puede ser una posible valorización en tratamientos de restauración post incendio, donde es crucial estabilizar el suelo frente a lluvias hasta que la biomasa vegetal es capaz de regenerarse por si sola
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Dene #9 Dene
#4 si algo sobra en Australia son ovejas y tierra..
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JackNorte #5 JackNorte *
los joios australianos, sacan oro cuando todo en el entorno les puede matar, para ser una sarta de criminales expulsados de uk, no lo hacen mal :-)
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Dene #10 Dene
#5 el aussie medio es 1000 veces mas amable y educado que el inglés medio...
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JackNorte #11 JackNorte *
#10 Algo tiene que hacer diferente para sobrevivir en ese entorno y encima ser mejor viniendo de donde vienen y que han pasado un par de siglos
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menéame