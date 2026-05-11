El país que ha solucionado el problema de la agricultura cubriendo la tierra con lana de oveja

Australia está probando una forma poco habitual de proteger sus cultivos: cubrir la tierra con lana de oveja. La técnica consiste en utilizar este material natural como una especie de manta sobre el suelo, especialmente en terrenos secos, degradados o con dificultades para retener la humedad. Aunque pueda parecer una idea rudimentaria, tiene base científica: la lana ayuda a conservar agua, protege la superficie frente al sol y el viento y, al descomponerse, puede aportar nutrientes al terreno.
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Esto de Australia es una anécdota.
Gemini: Es cierto en gran medida, aunque con… » ver todo el comentario
la mayoría de los deportados eran por acusaciones tan leves como robar una manzana en plena hambruna... hay gente de todo tipo.
hoy en día hay grandes colonias de italianos, griegos, etc venidos tras la IIGM y chinos a cascoporro que viven en comunidades bastante a su puto rollo..
Hace 4 años me topé en un pueblacho de la zona de Gibson con un arabe muy majo él, nieto de arabes o algo así por lo que le entendí....… » ver todo el comentario
Es un experimento curioso que llama la atención de la prensa, pero no es sostenible.