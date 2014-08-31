Un país corrupto, con leyes anticuadas y sin orden: así veía Marx a España en 1854

El filósofo escribió sobre los procesos revolucionarios españoles en las crónicas que periódicamente mandaba al más importante periódico estadounidense, el New York Daily Tribune. Esta es una de ellas. A Karl Marx le interesaba bastante España. Leía a intelectuales como Jovellanos -uno de sus favoritos- y José María Blanco White y le gustaba estar al día de lo que pasaba en nuestro país