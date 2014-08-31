edición general
14 meneos
61 clics
Un país corrupto, con leyes anticuadas y sin orden: así veía Marx a España en 1854

Un país corrupto, con leyes anticuadas y sin orden: así veía Marx a España en 1854

El filósofo escribió sobre los procesos revolucionarios españoles en las crónicas que periódicamente mandaba al más importante periódico estadounidense, el New York Daily Tribune. Esta es una de ellas. A Karl Marx le interesaba bastante España. Leía a intelectuales como Jovellanos -uno de sus favoritos- y José María Blanco White y le gustaba estar al día de lo que pasaba en nuestro país

| etiquetas: karl marx , españa , filosofía
12 2 0 K 141 actualidad
16 comentarios
12 2 0 K 141 actualidad
Supercinexin #1 Supercinexin
Siempre análisis acertados de la mano de Carlitos.
3 K 42
#14 candonga1
#12 Y además, elegido por sufragio universal.

xD
0 K 20
#8 candonga1
#7 Y "Dios es español y está de parte de la nación"

blogs.elconfidencial.com/espana/mientras-tanto/2014-08-31/dios-es-espa
0 K 20
Torrezzno #9 Torrezzno *
#8 dios esta fuera del racionalismo del barroco español mientras el resto de Europa estaba aun en el medievo. Lee a Cervantes o Quevedo
0 K 9
#11 candonga1
#9 Unos Santos, especialmente Quevedo.
0 K 20
Torrezzno #12 Torrezzno
#11 esa frase, la pone el artículo, es del conde de Olivares. Los políticos siempre tan populistas
0 K 9
Torrezzno #2 Torrezzno *
Tipica envidia germana. Ya en 1500 teníamos un racionalismo muy superior a la posterior ilustración. Estos protestantes siempre la han tenido muy dentro
1 K 12
Cuñado #3 Cuñado
#2 No te sabes el nombre de tus dieciséis tatarabuelos* pero tienes a gente de hace quinientos años en tu "nosotros" :shit:

* Aunque todo parece indicar que en realidad fueron muchos menos.
1 K 26
Torrezzno #4 Torrezzno
#3 los alemanes nunca tendrán un Cervantes o un Lope de Vega por mucha filosofía idealista que produzcan están en un tercer mundo semántico. A joderse.
0 K 9
Cuñado #15 Cuñado *
#4 Ya me gustaría saber qué has leído tú de Cervantes o Lope de Vega... :roll:

Lo que sí hizo muy bien, precisamente, un alemán fue describir ese afán patriotero de arrogarse como propios los méritos ajenos con artimañas tan mezquinas como la de confrontar, a posteriori, a un Cervantes con un Goethe cuando no cabe la menor duda de que, si hubieseis coincidido los tres en el espacio y en el tiempo, el descartado habrías sido tú. Ese alemán, desdeñando todo strike, describió esa costumbre tal que así:

Todo imbécil execrable, que no tiene en el mundo nada de que pueda enorgullecerse, se refugia en este último recurso, de vanagloriarse de la nación a que pertenece por casualidad.
-Arthur Schopenhauer.
0 K 6
Torrezzno #16 Torrezzno
#15 nadie habla de naciones, hablo de un período artístico que fue el barroco español. Que a todos los endofobos le pica, mira la "rebelión de las masas" de Ortega, otro que estudió en colegio alemán. La masa es el problema, Europa es la solución. No te jode, otro como el Marx. Que tontos son los proletarios, necesitan que les guiemos nosotros los elevados filosofos.

Si te lees el Quijote veras que en ningún momento se rie o desdeña a ningún personaje del pueblo llano. La masa es España y no necesita paternalismos.
0 K 9
#6 candonga1
#2 Para tu información: En Alemania hay más católicos que protestantes.
0 K 20
Torrezzno #7 Torrezzno
#6 y Martín Lutero era de Chiclana
0 K 9
reithor #10 reithor
Hay que recordar también que esa época fue el pico absoluto del esperpento, Fernando 7, María Cristina la regente e Isabel segunda.
0 K 12
#13 candonga1
#10 La época del vivan las caenas... y de ella seguimos sin salir.
0 K 20
#5 daniMate
Pues mucho no ha cambiado. Seguimos teniendo un país regido por la corrupción y por leyes anticuadas, es lo que nos gusta
0 K 10

menéame