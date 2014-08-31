Un país corrupto, con leyes anticuadas y sin orden: así veía Marx a España en 1854

El filósofo escribió sobre los procesos revolucionarios españoles en las crónicas que periódicamente mandaba al más importante periódico estadounidense, el New York Daily Tribune. Esta es una de ellas. A Karl Marx le interesaba bastante España. Leía a intelectuales como Jovellanos -uno de sus favoritos- y José María Blanco White y le gustaba estar al día de lo que pasaba en nuestro país
| etiquetas: karl marx , españa , filosofía
blogs.elconfidencial.com/espana/mientras-tanto/2014-08-31/dios-es-espa
* Aunque todo parece indicar que en realidad fueron muchos menos.
Lo que sí hizo muy bien, precisamente, un alemán fue describir ese afán patriotero de arrogarse como propios los méritos ajenos con artimañas tan mezquinas como la de confrontar, a posteriori, a un Cervantes con un Goethe cuando no cabe la menor duda de que, si hubieseis coincidido los tres en el espacio y en el tiempo, el descartado habrías sido tú. Ese alemán, desdeñando todo strike, describió esa costumbre tal que así:
Todo imbécil execrable, que no tiene en el mundo nada de que pueda enorgullecerse, se refugia en este último recurso, de vanagloriarse de la nación a que pertenece por casualidad.
-Arthur Schopenhauer.
Si te lees el Quijote veras que en ningún momento se rie o desdeña a ningún personaje del pueblo llano. La masa es España y no necesita paternalismos.